L’ex Juve pazzo di Osimhen, poi sullo Scudetto: “Mi fa ridere chi lo dice”

Dopo circa due settimane di vacanze il Napoli è tornato ad allenarsi in Turchia, Spalletti potrà lavorare con tutta la squadra a disposizione fatta eccezione, ovviamente, dei nazionali impegnati al Mondiale.

Al centro delle questioni, la corsa Scudetto, che il Napoli vorrà riprendere non appena tornerà in campo in Serie A, dopo la preparazione stessa che vivrà in Turchia. A parlarne, è l’ex Juventus e oggi opinionista sportivo, Alessio Tacchinardi.

Napoli, la sosta può aiutare gli azzurri

Sarà questo un periodo di fondamentale importanza: gli azzurri potranno allenarsi in totale tranquillità cercando di limare i dettagli e provando nuove soluzioni di gioco.

Lo stesso Spalletti, ha affermato che questo periodo di pausa può aiutare la squadra a rifiatare dopo i tanti impegni ravvicinati e i ritmi elevati delle partite.

“Diventerà un trascinatore di questa squadra”, l’elogio di Tacchinardi

Proprio di questa sosta anomala e in generale del Napoli ne ha parlato, ai microfoni di Radio CrC, durante la trasmissione Si Gonfia la Rete, l’ex Juventus Alessio Tacchinardi.

Queste le sue parole:

Sulla sosta: “Mi fanno ridere le persone che pensano che il Napoli calerà alla ripresa. È una sosta che arriva al momento giusto dopo una prima parte di campionato strepitosa. Il Napoli ha dimostrato di essere la migliore, c’è entusiasmo, i giocatori sono forti, sono tanti, l’allenatore è un top. Se le altre cercheranno di mettere il bastone tra le ruote, vedo comunque un Napoli eccezionale”.

Su Osimhen: “Ritrovare un Osimhen riposato è un quid pluris, per me è un fuoriclasse, ma anche uno come Simeone è una super alternativa”.

Su Kvaratskhelia e Kim: “Prima di vedere le qualità di un calciatore, guardo l’atteggiamento in campo e Kvara ha un’umiltà incredibile, oltre alla passione. Con queste qualità non puoi che diventare un trascinatore. Complimenti a chi ha creduto in lui, a chi lo ha scelto e stesso discorso vale per Kim perché anche il difensore mi ha impressionato”.