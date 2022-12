Tragedia Ischia, la terribile notizia: trovati senza vita altri due corpi

La tragedia ad Ischia porta terribili strascichi dietro i numeri che emergono sulle vittime, perché purtroppo salgono a 10 le vittime, con le continue ricerche da parte dei soccorritori.

Secondo quanto si apprende in quest’ultima ora, da 8 salgono a 10 le vittime per la frana a Casamicciola, sono stati infatti trovati due corpi e si tratterebbe di due uomini. Per ora si sarebbe recuperato soltanto uno dei due cadaveri, l’altro uomo sarebbe invece solo stato localizzato dalle autorità competenti.

Alluvione Ischia

Ischia, la terribile tragedia: 10 vittime, molti dispersi

Sono ancora in corso le ricerche sui dispersi, dopo gli eventi tragici a Ischia. 10 vittime ora accertate, più diversi dispersi, tra cui purtroppo anche bambini. Come conferma il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, sono 5 invece le persone rimaste ferite nella stessa frana, tra cui una persona che riverserebbe in condizioni gravi. Circa 300 gli sfrattati, con ben 900 edifici che sarebbero crollati a causa dell’alluvione che ha devastato completamente le vite degli isolani.