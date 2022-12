Home » News Calcio Napoli » Mercato Napoli, parla un ex azzurro: “Pur non giocando, resterei al Napoli per un motivo”

Il mercato invernale è sempre più vicino, e nonostante Spalletti abbia fatto sapere alla dirigenza che non desidera alcun colpo in entrata, c’è invece qualcuno che potrebbe lasciare il Napoli.

Il 31enne tedesco Diego Demme è in cima alla lista dei possibili partenti, al Napoli dal 2020 pare voglia lasciare gli azzurri per il poco spazio, ciò potrebbe avvenire solamente con l’arrivo di un offerta che il Napoli riterrebbe congrua, ma c’è anche la possibilità della permanenza del tedesco almeno fino all’estate.

Secondo quanto riferito da Luca Marchetti, giornalista Sky intervenuto a Radio Marte, la Salernitana punterebbe su Demme, in lista anche il Valencia di Gennaro Gattuso.

Mercato Napoli, parla l’ex Calaiò: “fossi in Demme resterei ancora 5 mesi”

C’è chi però esorta il tedesco a restare, come Emanuele Calaiò, ex azzurro e dirigente sportivo, che anche ha parlato ai microfoni di Radio Marte riguardo Demme e i rumors sulla sua cessione. Ecco di seguito le dichiarazioni:

“Se fossi in Giuntoli non farei altri acquisti e non cederei nessuno, andrebbe a gravare sull’equilibrio della squadra creatosi. L’addio di Demme? fossi in lui rimarrei ancora 5 mesi, a Napoli si può fare la storia.”

(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Francesco Esposito