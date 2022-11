Home » News Calcio Napoli » Mondiali in Qatar, fino al 95′ parità totale con la Polonia: perché sarebbe stato eliminato il Messico!

Con i match di questa sera si chiude il Girone C dei Mondiali di calcio in Qatar, girone molto equilibrato che visto affrontarsi tre nazionali molto competitive come Polonia, Argentina e Messico e una delle grandi sorprese di questo Mondiale, l’Arabia Saudita.

Nonostante le ottime prestazioni, i sauditi non sono riusciti a conquistare la qualificazione, terminando il girone in ultima posizione.

L’Argentina di Leo Messi, invece, nonostante il passo falso iniziale proprio contro i sauditi, ha concluso il girone in in vetta, e grazie alla vittoria per 2-0 di questa sera, contro la Polonia, affronterà l’Australia agli ottavi.

Lozano e il Messico esclusi, ecco perché

Per quanto riguarda la seconda posizione, l’ultima valida per la qualificazione agli ottavi di finale, si è assistito alla sfida a distanza tra Messico e Polonia, nonostante l’arrivo a pari punti, alla fine l’hanno spuntata i polacchi.

Il Messico sarebbe passato se avesse battuto l’Arabia Saudita con almeno due gol di scarto e l’Argentina avesse superato la Polonia con due o più gol di scarto, di conseguenza il gol nei minuti di recupero dell’Arabia Saudita ha regalato la qualificazione alla Polonia, che affronterà la Francia agli ottavi di finale.

Fino a pochi minuti prima del termine, per decidere il girone si sarebbe dovuto ricorrere al parametro del fair-play, l’avrebbe ugualmente spuntata la Polonia grazie al minor numero di cartellini ricevuti, 5 contro i 7 del Messico e in caso si fosse arrivati ad un pareggio anche sotto il punto di vista del fair-play, si sarebbe andati incontro ad uno storico sorteggio per decidere l’avversaria della Francia.

