“Insigne come vice Kvara nei prossimi mesi”: idea suggestiva in diretta

Giornata speciale per Lorenzo Insigne, tornato da Toronto per alcuni giorni, che ha ritrovato staff e compagni di squadra. L’attaccante ex Napoli non ha resistito ed è subito andato a trovare tutti a Castel Volturno, in occasione del primo allenamento che conclude la pausa concessa da Spalletti e prevista per i Mondiali.

L’emozione visibile negli occhi di Insigne al momento dell’incontro sottolinea l’affetto che non è mai svanito da parte sua nei confronti della città e della società.

L’idea di Kiss Kiss Napoli su Insigne vice-Kvara

L’incontro, però, ha suscitato anche alcune idee in diretta a radio Kiss Kiss Napoli dove è stata proposta una clamorosa ipotesi in vista dei prossimi mesi.

Kvaratskhelia (Getty Images)

“E se Insigne fosse il vice di Kvaratskhelia per quattro mesi a Napoli?”.

Un’ipotesi posta agli ospiti che stuzzica non poco anche i tifosi. Insigne, attualmente, ha un contratto faraonico che lo lega al Toronto fino al 2026 ma la Major Soccer League è temporaneamente ferma e l’ex capitano attende di riprendere a giocare nel 2023 per la nuova stagione.