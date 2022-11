Alvino criptico sulla Juventus: “Nel 2006 fu retrocessa, il tempo porterà alla verità”

Ha pubblicato un Tweet il noto giornalista Carlo Alvino, in riferimento a quella che è la vicenda in serata. Un post “criptico” sulla Juventus, a causa di quanto accaduto, con le dimissioni a sorpresa dell’intero CdA dei bianconeri.

Andrea Agnelli e tutti i membri del CdA della Juventus hanno annunciato infatti le dimissioni e si celerebbero alcuni motivi legati agli stipendi e al bilancio, che avrebbero spinto lo storico patron della Juve a procedere con tale decisione.

Di seguito, quanto pubblicato da Carlo Alvino, in riferimento senza dubbio a quanto accaduto in serata, con la notizia che è stata poi ufficializzata anche dalla Juve con un comunicato ufficiale apparso sul sito del club.

“Del tempo ci si può fidare. Lascialo trascorrere e vedrai che ti porterà alla verità“.

Alvino

Alvino tuona: “Nel 2006 la Juve fu retrocessa, tanto per ricordarlo”

Alvino scatenato su Twitter, dopo le vicende venute fuori in merito alle dimissioni di Andrea Agnelli dalla Juventus. E lo stesso giornalista ha pubblicato un secondo Tweet in cui si parla di un’analogia con il 2006: “La situazione è simile a quella del 2006 – riporta la notizia con un Retweet, Carlo Alvino – e, tanto per ricordare, la Juventus nel 2006 fu retrocessa”.