Ultim’ora, clamoroso Juventus: si dimette l’intero CdA!

Clamorosa notizia dalla Juventus, sono arrivate le dimissioni dell’intero Consiglio di Amministrazione. La notizia è filtrata in serata e, molto presto, arriverà l’annuncio ufficiale da parte della stessa società.

È la fine di un’era perché si dimetterebbe anche Andrea Agnelli, la Juventus procederà verso questa decisione, segnando la storia stessa del suo club. Nel periodo di sosta, a causa dei Mondiali, il CdA ha maturato questa decisione, che è diventata praticamente cosa concreta in serata.

Compresi nella decisione di porre fine a quella che è stata l’era juventina, ci sono appunto anche i nomi del presidente Andrea Agnelli e del vice-presidente, Pavel Nedved.

Juventus Agnelli (Getty Images)

Juventus, dimissioni del CdA intero: cosa succede ora?

Secondo le ultime informazioni che arrivano dalla Juventus, secondo i colleghi di Sky Sport, i bianconeri ora procederanno – nel corso dei prossimi mesi – a dare vita ad una nuova struttura per il club bianconero, attraverso un nuovo consiglio per decidere le sorti della stessa società. Dalle notizie, trapela la possibile permanenza di Arrivabene, in questo periodo di transizione per la Juve.