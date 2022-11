Il Napoli vuole blindare Osimhen: un aiuto potrebbe arrivare dal Decreto Crescita

Mentre i Mondali in Qatar iniziano a entrare nel vivo, le squadre di club a breve ritorneranno in campo per prepararsi in vista della ripresa del campionato prevista per il prossimo 4 gennaio.

Il Napoli si ritroverà a Castel Volturno a inizio settimana prossima per poi partire il 1° o 2 dicembre in Turchia, ad Antalya, dove farà un breve ritiro in cui disputerà anche due amichevoli internazionali.

Nel frattempo, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta sfruttando questo periodo di pausa per lavorare ad alcuni rinnovi di contratto. La società sta valutando anche un possibile adeguamento di stipendio per il suo bomber Victor Osimhen.

Victor Osimhen (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Rinnovo Osimhen, aiuti dal Decreto Crescita

La stagione super del Napoli non sta passando inosservata: le grandi d’Europa iniziano a guardare sempre di più in casa degli azzurri per sondare il terreno sui gioielli di Spalletti.

Uno dei maggiori artefici di questa prima parte di stagione così entusiasmante è Victor Osimhen, attuale capocannoniere di Serie A con 9 reti. Non è certo una novità l’interessamento di diversi top club di Premier League per il nigeriano e proprio per questo il Napoli sta pensando a un ritocco verso l’alto dello stipendio.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, la società non parlerà adesso con gli agenti di Osimhen per un rinnovo, ma sta pensando a come poter allontanare le sirene di mercato. L’idea è di gettare le basi per discuterne direttamente a primavera inoltrata.

Osimhen ha un contratto in scadenza nel 2025 e percepisce 4,5 milioni netti, ma grazie al decreto stabilità il suo stipendio lordo non supera i 6 milioni. Lo sgravio fiscale finisce dopo cinque anni, a meno che il lavoratore non abbia un figlio in Italia e una casa di proprietà. Condizioni possibili per il nigeriano

Il Napoli sta pensando a questo punto di prolungare il contratto di almeno un anno con un ritocco dello stipendio verso l’alto. I contatti con il suo agente Calenda verranno avviati nel prossimo anno, ma l’intenzione del Napoli è chiara.