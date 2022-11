Home » Copertina Calcio Napoli » Spalletti: “Sosta? Magari ci fosse sempre. Mondiale? Non lo guardo per un motivo”

I campionati sono fermi per la sosta dovuta al Mondiale in Qatar. La Serie A si è così fermata con il Napoli dominatore incontrastato, primo in classifica con ben 8 punti di vantaggio sulle inseguitrici. Gli azzurri hanno avuto un rendimento a dir poco clamoroso che sperano di poter mantenere anche al ritorno in campo a gennaio.

Ha parlato proprio di questa sosta e delle aspettative che ne conseguono il tecnico del Napoli Luciano Spalletti a margine della serata organizzata dall’Associazione Neri Ferramosca e trasmessa dall’emittente Rtv38.

Spalletti: “La sosta arriva a pennello”

Di seguito quanto riportato:

Guarda il Mondiale o pensa alla ripartenza? “Nessuno dei due, sto con la famiglia e me la godo perché non standoci insieme a Napoli mi è mancata. Ora c’è questo periodo che può servire a tutti per rimettere a posto delle cose e per andare a trovare soluzioni nuove. Situazioni che possono permettere alla squadra di essere ancora più forte”.

Come se la immagina la ripartenza? “Sono convito che verrà usata bene questa sosta perché si può andare a lavorare in profondità, come fatto in ritiro. Magari ci fosse sempre a metà campionato un pezzo per rimettere a posto le cose. Io sicuramente andrò a lavorare su altri concetti e sicuramente alla ripartenza troveremo squadre più forti perché tutti gli altri bravi allenatori faranno come me. Per me viene a pennello perché abbiamo fatto un buon periodo ma mantenerlo fino all’infinito era impossibile. E’ possibile fare un bel periodo, staccare e un altro buon periodo“.