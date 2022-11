Home » News Calcio Napoli » Gioia per Spalletti e Giuntoli: in arrivo un altro premio!

Il Napoli di Luciano Spalletti, in questo avvio di stagione, ha visto la sua scalata in campionato essere fermata solo dalla sosta per i Mondiali in Qatar. Fino a quel quel momento, gli azzurri hanno volato sia in Serie A che in Champions.

In campionato gli azzurri hanno addirittura otto punti di vantaggio sul Milan, secondo in classifica, mentre in Europa i partenopei hanno portato a casa la qualificazione agli ottavi da primi nel girone.

Luciano Spalletti fin da subito è riuscito a sfruttare al meglio le qualità dei nuovi acquisti che sono arrivati nella sessione estiva del calciomercato. L’artefice della straordinaria campagna acquisti è stato, senza ombra di dubbio, Cristiano Giuntoli, d.s. del Napoli.

Giuntoli è riuscito nell’impresa, che sembrava impossibile dopo le importanti cessioni, di consegnare al tecnico di Certaldo una rosa estremamente competitiva capace di far innamorare fin da subito i tifosi azzurri.

Momento d’oro per il Napoli: premio per Spalletti e Giuntoli

Sia Giuntoli che Spalletti, domani, saranno presenti alla cerimonia di “Coraggio e Avanti” giunta ormai alla 18esima edizione. Il duo azzurro verrà anche premiato.

La Cerimonia si terrà a mezzogiorno al termine della Santa Messa. Il massimo riconoscimento, “Coraggio e Avanti“, andrà a Filippo Zana, campione italiano in linea. A Spalletti e Giuntoli, invece, verrà consegnato il premio “Memorial Franco Ballerini“.