Calciomercato Napoli, un club di Serie A in pressing per un azzurro: addio a gennaio?

La sosta del campionato a causa dei Mondiali spinge molte squadre a guardarsi intorno sul mercato, nonostante ancora non sia aperto. L’obiettivo di molte squadre, in alcuni casi categorico, è quello di migliorare la propria posizione in classifica.

In particolare, questo diventa un imperativo per i club a ridosso della zona retrocessione, pronte ad investire sul mercato per provare ad ottenere un’insperata salvezza.

Foto: Getty Images- Gianluca Gaetano

Calciomercato Napoli, la Cremonese non molla Gaetano

Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la Cremonese, squadra attualmente all’ultimo posto in classifica in Serie A, starebbe pensando di effettuare almeno un innesto a reparto per rinforzarsi. Fra questi, il sogno sarebbe il centrocampista del Napoli Gianluca Gaetano, che la società grigiorossa vorrebbe far tornare a Cremona dopo le due stagioni passate lì in Serie B, l’ultima culminata con la promozione della squadra nella massima serie.

Gaetano potrebbe decidere di lasciare Napoli visto lo scarso minutaggio avuto finora, 61 minuti giocati tra Serie A e Champions League. Per lui andare alla Cremonese sarebbe non solo un ritorno, ma soprattutto un’occasione per avere un più ampio minutaggio.

Clemente Grimaldi