Milik-Juve, la notizia riguarda anche il Napoli: quanto guadagnano gli azzurri

La stagione personale di Arek Milik alla corte di Massimiliano Allegri sta trovando un risvolto più che positivo con 6 gol in 17 partite. Il polacco, che secondo le gerarchie parte comunque Dusan Vlahovic, sta comunque dicendo la sua perché spesso utilizzato di fianco al serbo. La Juventus starebbe dunque pensando di riscattarlo, notizia che in parte riguarda anche il Napoli, ex club dell’attaccante polacco.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, la Juve starebbe pensando di versare i 7 milioni di euro più 2 di eventuali bonus come prestabilito questa estate con il Marsiglia (squadra proprietaria del cartellino di Milik) per l’acquisto a titolo definitivo dell”attaccante.

Futuro Milik: guadagna anche il Napoli

Nel passaggio di Milik al Marsiglia 2021, fu aggiunta una clausola che prevedeva una percentuale del 30% al Napoli in caso di cessione del giocatore ad un altro club.

Gli azzurri potrebbero quindi incassare qualche milione in più a distanza di tempo dalla cessione di Milik che fruttò al momento del trasferimento 12 milioni.

Francesco Esposito