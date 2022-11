Home » News Calcio Napoli » “Nessuno come il Napoli al Mondiale”: che elogio in diretta!

Messi in pausa i campionati nazionali è ormai tempo di dedicarsi al Mondiale in Qatar, che ha aperto le danze il 20 novembre e che vive in questi giorni i primi match della fase a gironi. Un Mondiale che, per un motivo o per un altro, ha senza dubbio fatto discutere e che in queste prime battute ha regalato anche risultati inattesi, come la vittoria dell’Arabia Saudita sull’Argentina.

Napoli e Mondiale: il confronto e l’elogio per gli azzurri

A “Radio Goal”, programma radiofonico su Kiss Kiss Napoli condotto da Valter De Maggio, è intervenuto Maurizio Compagnoni, giornalista e telecronista sportivo, per commentare il Mondiale in Qatar e le prime partite seguite.

Il giornalista ha sottolineato le prestazioni sottotono delle Nazionali in queste sfide inaugurali della Coppa del Mondo e si è lasciato andare ad un grande elogio nei confronti del Napoli di Luciano Spalletti. Secondo quanto dichiarato da Compagnoni, infatti, gli azzurri non possono essere paragonati ad alcuna squadra Nazionale scesa in campo.

FOTO GETTY – Napoli

Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Napoli di Spalletti fa un altro sport rispetto al campionato del Mondo. Anche se, ovviamente quando la Francia, ad esempio, inizia a giocare ci si diverte”.

“Non c’è paragone!”: le parole sul Napoli

“Paragonare una squadra di questo Mondiale al Napoli mi è difficile, gli azzurri giocano con un ritmo perfetto, sono un gruppo unico. Non riesco a trovare un paragone tra il Napoli e qualche squadra presente in Qatar”.