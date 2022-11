Home » News Calcio Napoli » VIDEO – Anniversario morte Maradona, spunta il graffito a via Toledo

Mancano pochi giorni all’anniversario di una data che i napoletani non possono dimenticare, la tragica scomparsa di Diego Armando Maradona. Sono passati due anni da quel giorno e la città non dimentica, tant’è che l’appuntamento sarà fissato a venerdì, per la fiaccolata nel suo ricordo, all’esterno della Curva B.

Diego Armando Maradona continua a popolare le strade di Napoli e al centro storico, infatti, è apparso un nuovo graffito a lui dedicato.

È bellissimo quel che si è visto su una delle strade principali della città partenopea perché è a via Toledo – centro di Napoli – che si nota un nuovo graffito per Maradona.

Graffito Maradona (immagine: SpazioNapoli)

Nuovo graffito per Maradona, le immagini da via Toledo – VIDEO

Il video, raccolto dalla redazione di SpazioNapoli, del nuovo graffito a via Toledo, al centro di Napoli. Un artista ha deciso di dedicare la sua opera al “Mas Grande” che, tra pochi giorni, sarà omaggiato dall’intero popolo partenopeo. Di seguito, le immagini dalla popolatissima via di Napoli.