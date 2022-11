Koulibaly fa sognare i tifosi del Napoli: risposta da brividi sullo scudetto

Il Mondiale in Qatar sta entrando sempre più nel vivo. Dopo la gara inaugurale che ha visto i padroni di casa soccombere all’Ecuador per 2-0, ieri si sono disputate altre tre gare ed è scesa in campo l’Inghilterra, prima big del torneo.

Oggi, alle ore 11 italiane, ci sarà l’esordio dell’Argentina di Messi, considerata da molti una delle maggiori candidate per la vittoria del torneo. Nel pomeriggio, invece, in Messico-Polonia, si inizierà a vedere anche un po’ di Napoli con i due leader Hirving Lozano e Piotr Zielinski pronti a sfidarsi in un match che avrà già il sapore da dentro o fuori.

Napoli Scudetto, Koulibaly fa sognare i tifosi

Sempre ieri, c’è stato anche l’esordio del Senegal dell’ex azzurro Kalidou Koulibaly. Il difensore attualmente al Chelsea, sceso in campo con la fascia da capitano, non è riuscito a fermare l’Olanda che si è imposta con il risultato di 2-0.

Kalidou Koulibaly (Photo by OZAN KOSE/AFP via Getty Images)

Il difensore senegalese, intervistato ai microfoni di Sportitalia a fine partita, ha anche risposto a una domanda riguardante un ipotetico scudetto del Napoli. Di seguito le sue parole.

“Il pareggio poteva starci, ma siamo alla Coppa del Mondo, quando prendi gol sui dettagli diventa molto difficile. Ora sappiamo che ci saranno due finali, faremo di tutto per vincerle, ma siamo già concentrati sulla prossima partita”.

Cosa vi è mancato oggi?: “Ci è mancato il gol, abbiamo avuto le occasioni per segnare e abbiamo fatto una buona partita, ma nei minuti finali abbiamo subito queste due reti ed è stato un peccato. Ora però dobbiamo crederci: siamo una squadra giovane, abbiamo perso due giocatori importanti oggi, ma adesso lavoreremo per vincere la prossima partita”.

Sull’ipotetico scudetto del Napoli, Koulibaly risponde così e fa sognare i tifosi azzurri: “Se il Napoli vince lo scudetto, vado lì a festeggiare”.