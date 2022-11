Messico-Polonia, Lozano non ci sta e attacca: “È ingiusto!”. Il motivo

La giornata di oggi è stata teatro dell’esordio dei primi due azzurri ai Mondiali in Qatar. Alle ore 17:00, Hirving Lozano e Piotr Zielinski hanno condiviso il campo da gioco durante la sfida fra Messico e Polonia, portando un po’ di Napoli nella competizione. Al termine del match, terminato 0-0, sono arrivate anche le parole dell’esterno messicano.

Hirving Lozano (Getty Images)

“Sarebbe stato ingiusto”, le parole di Lozano

Al termine di un match povero di reti ma ricco di emozioni, sono arrivate le dichiarazioni di Hirving Lozano ai microfoni di TUDN. L’ala del Napoli è intervenuto sul rigore assegnato alla Polonia poi sbagliato da Lewandowski, punzecchiando anche la gestione del VAR.

Di seguito quanto dichiarato:

Sul rigore concesso alla Polonia: “È un rigore generoso che per me non c’era. L’importante è che la palla non sia entrata e che grazie alla prestazione di tutti noi si è riusciti ad ottenere un punto prezioso. Sono contento, sia per la mia partita che per quella dei iei compagni“.

Poi, sul VAR e sul girone: “Attendere il giudizio del VAR è sempre frustrante. Lo è stato anche oggi nonostante, ripeto, non fosse rigore. Grazie a dio abbiamo un gran portiere come Ochoa, che ha salvato il risultato e cimha consegnato un punto, ma ora testa ai prossimi impegni. Tutti abbiamo visto Argentina-Arabia e tutti abbiamo avuto conferma di ciò che già sapevamo: sarà un girone difficile!” .

Mario Reccia