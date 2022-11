Home » News Calcio Napoli » Tutti pazzi per Lozano durante Messico-Polonia: sta succedendo sugli spalti

Dalle 17:00 è in scena la seconda sfida del girone C, che vede affrontarsi il Messico e la Polonia. Dopo un impronosticabile 2 a 1 dell’Arabia Saudita contro l’Argentina di Leo Messi, le due nazionali sono chiamate subito a far punti ed approfittarne dello scivolone dell’albiceleste.

La sfida tra Messico e Polonia inevitabilmente interesserà anche un po’ ai tifosi azzurri, in quanto rispettivamente con le proprie nazionali sono scesi in campo, titolari, sia Hirving Lozano che Piotr Zielinski. I due compagni di club si ritrovano rivali nella loro prima partita di questa coppa del mondo.

Nei primissimi minuti del match, i tifosi messicani presenti al 974 Stadium di Doha hanno intonato dei cori rivolti all’attaccante del Napoli Hirving Lozano.

“El Chucky Lozano! El Chucky Lozano!” hanno urlato in tantissimi dagli spalti, talmente forte da rendere udibile il coro anche da casa.

Lozano è uno dei calciatori più rappresentativi della nazionale di calcio messicana e uno dei principali beniamini dei tifosi del Paese del centro America.