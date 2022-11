Dall’esultanza contro il Napoli all’epurazione: rottura totale Karsdorp-Mourinho

Dopo 15 giornate di Serie A, per lasciare spazio al Mondiale in Qatar 2022, il campionato italiano ha vissuto il primo fine settimana senza partite.

Qatar 2022, una sosta anomala nel bel mezzo della stagione

Tutte le società, in vista di questa sosta anomala nel cuore della stagione, hanno già stilato un programma al fine di non perdere la forma fisica e continuare ad allenarsi.

Qualche squadra, come lo stesso Napoli, andrà in ritiro lontano dal proprio centro di allenamento, altre, invece, continueranno la preparazione tra le mura amiche.

Anche la Roma, come i partenopei, andrà in tournée, i giallorossi però, a differenza degli azzurri che voleranno in Turchia, si recheranno in Giappone tra due giorni.

Roma, Karsdorp in totale rottura con Mourinho

Quest’oggi era fissata la ripresa degli allenamenti a Trigoria dopo una settimana di vacanza, tuttavia, il terzino destro Rick Karsdorp, già in rottura con Mourinho, non si è presentato al centro tecnico.

Karsdorp incita i tifosi durante Roma-Napoli

Le tensioni tra i due sono iniziate dopo il pareggio contro il Sassuolo quando il portoghese, nelle consuete interviste post-partita, aveva affermato che un giocatore li aveva traditi non impegnandosi al massimo e che a gennaio avrebbe dovuto trovarsi una nuova squadra.

Dopo questo episodio la società stava cercando di mediare tra il calciatore e il tecnico ma, dopo quest’ultimo gesto del difensore, difficilmente le cose potranno ritornare come prima.

Dunque, Karsdorp, dopo esser diventato virale per la reazione avuta in seguito ad una rimessa laterale ottenuta contro il Napoli al dodicesimo minuto del primo tempo, adesso si ritrova fuori dal progetto Roma e in cerca di una nuova squadra.