Mondiali Qatar 2022, subito Polonia-Messico: grandi elogi per El Chucky

Nella giornata odierna è iniziato il Mondiale in Qatar 2022, il match inaugurale, quello tra Qatar ed Ecuador, ha visto la netta vittoria per 0-2 dei sudamericani ai danni dei padroni di casa.

Per la prima volta nella storia della Coppa del Mondo, la squadra ospitante ha perso la partita inaugurale, dunque, subito un dato negativo per i qatarioti che ora dovranno compiere una vera e propria impresa per raggiungere il sogno di passare il girone.

Qatar 2022, gli incroci dei giocatori del Napoli

Per quanto riguarda invece i giocatori del Napoli, a debuttare saranno Lozano e Zielinski che si sfideranno nella giornata di martedì 22 novembre. Successivamente sarà il turno di Anguissa che sfiderà la Svizzera e, infine, si incontreranno, da avversari, Kim ed Olivera per chiudere la prima giornata.

Piotr Zielinski (Photo by Michael Steele/Getty Images)

In particolare, proprio della sfida tra Polonia e Messico ne ha parlato, in conferenza stampa, Bartosz Bereszyński, terzino destro della Sampdoria.

Parole al miele per Lozano: “È una grande individualità”

Il giocatore ha analizzato la sfida contro i messicani e ha parlato anche di Lozano, tra i giocatori più rappresentativi del Messico.

Di seguito quanto evidenziato:

“Lozano è stato in ottima forma nelle ultime settimane in Serie A. È una grande individualità. Abbiamo guardato le partite del Messico: la squadra ha molte qualità, ma ha dei punti deboli”.