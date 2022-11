Napoli Basket, Buscaglia: “Oggi abbiamo vinto tutti”

Maurizio Buscaglia ha parlato al termine di Napoli-Treviso, partita valida per la settima giornata di LBA. Gli azzurri hanno vinto per 84-82. Queste le parole di coach Buscaglia in conferenza al termine della gara:

“Avevamo desiderio di verificare in campo il lavoro su alcune cose. C’era un grande desiderio di vittoria, bello vedere tutti votati al risultato. Tutti stasera hanno avuto grande voglia di vincere. Credo che questa cosa abbia dato anche alla squadra nel primo tempo, una sana pressione. Avevamo fretta e nel secondo tempo è migliorata sensibilmente. Il fatto di aver evitato che tanti giocatori del loro pacchetto potessero aggiungere punti è stato molto importante alternando zona e uomo”.

“La capacità di tenere e giocare possesso dopo possesso. Non li ho visti agitati a -6 ed è un bel passo in avanti. Una bella vittoria quando rimonti, sono molto contento della capacità di un giocatore nuovo di portare cose così importanti”.

Ha analizzato la partita e, in conferenza stampa, Buscaglia ha parlato così: “Quando è uscito Davis, non volevo muovere Zerini dal centro. La partita di oggi mi dice che la prestazione che nei singoli diventa sempre meglio e così si può giocare di “cazzimma” in generale. In una partita di pallacanestro hai dei rischi da dover prendere e sono stai bravi a prendere le scelte.”

“Uglietti play? Proveremo anche Howard lì, Lorenzo è un giocatore che ha più spazio e mi serve quasi ocme secondo play, abbiamo tre giocatori, tre combo. Per giocare in coppia come point guard. Poco movimento nel primo tempo? Sì si può limare ma se non capisci cosa non va non puoi fare meglio. Dobbiamo farlo senza ansia “da canestro”. Ci stiamo lavorando. Abbiamo fermato un po’ troppi palloni. Quelle di Davis sono le caratteristiche che abbiamo sempre individuato, corsa, aggressività, giocare sul perimetro e collegare i lunghi con i più piccoletti della squadra“.