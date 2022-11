Home » News Calcio Napoli » VIDEO – Camerun, compleanno in ritiro per Anguissa: che festa dei compagni

Tra poche ore avrà inizio il Mondiale in Qatar, che si terrà eccezionalmente in questa edizione tra i mesi di novembre e dicembre, e che vedrà protagonista anche il centrocampista del Napoli, Frank Zambo Anguissa.

Il Camerun aspira a essere a une delle mine vaganti del Campionato del Mondo, con la speranza da parte del numero 99 partenopeo di spingere la propria Nazionale il più lontano possibile.

Tuttavia, nelle scorse ore proprio in Camerun è scoppiata una polemica sul suo conto: Jean Crepin Soter Nyamsi, ex candidato alla presidenza della Federazione del Camerun, ha attaccato il giocatore del Napoli a seguito di alcuni comportamenti ritenuti scorretti.

“Condanno con la massima energia il comportamento da bambino viziato del giocatore Zambo Anguissa. Gioca per il Camerun e non per la sua famiglia o altro“, ha detto Nyamsi.

Cameroon’s midfielder Andre-Frank Zambo Anguissa controls the ball during the Africa Cup of Nations (CAN) 2021 semi-final football match between Cameroon and Egypt at Stade d’Olembe in Yaounde on February 3, 2022. (Photo by Kenzo Tribouillard / AFP) (Photo by KENZO TRIBOUILLARD/AFP via Getty Images)

Mondiali Qatar 2022: sorpresa in ritiro per Anguissa

Nei giorni scorsi, l’ex Fulham ha festeggiato il suo compleanno: il più facile pretesto, per i suoi compagni, per organizzare una sorpresa alla cena.

Di seguito, le immagini della sorpresa a Frank Zambo Anguissa: