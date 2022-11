“Un bambino viziato, lo farei tornare a casa”: Anguissa sotto attacco!

Una delle certezze di questo Napoli sempre più spumeggiante è sicuramente il centrocampista André-Frank Zambo Anguissa.

Anguissa-Napoli, rinnovo fino al 2027

In seguito ad una prima grande stagione da protagonista in terra partenopea, il Napoli, dopo il prestito secco dal Fulham, ha deciso, nell’ultima sessione estiva di mercato, di riscattarlo per una cifra intorno ai quindici milioni di euro.

Addirittura, a testimonianza di quanto il giocatore sia fondamentale nello scacchiere tattico di Luciano Spalletti, il club partenopeo ha deciso di rinnovargli il contratto fino al 30 giugno 2027.

Dopo aver disputato un grande inizio di stagione, il giocatore sarà impegnato con la propria nazionale, il Camerun, nei Mondiali in Qatar.

Frank Anguissa, Camerun (Photo by KARIM SAHIB / AFP) (Photo by KARIM SAHIB/AFP via Getty Images)

Qatar 2022, Anguissa sotto attacco: le parole

Tuttavia, a pochi giorni dal debutto, l’aria che tira nei confronti del centrocampista non è delle migliori.

Infatti, Jean Crepin Soter Nyamsi, ex candidato alla presidenza della Federazione del Camerun, ha attaccato il giocatore del Napoli a seguito di alcuni comportamenti ritenuti scorretti.

Queste le parole:

“Parlo qui a nome mio e sarò fermo nelle mie posizioni. Zambo Anguissa potrebbe avere problemi con il presidente Samuel Eto’o e il manager Rigobert Song Bahanag. Ma, essendo antipatico con i suoi compagni di squadra, se io fossi presidente della FECAFOOT non accetterei mai un simile comportamento“.

“Zambo Anguissa deve condividere la bella atmosfera, il sorriso con i compagni. Non farlo e vedere i connazionali che applaudono a questo gesto mi rende fuori di me. Per me serve fermezza. E al mondo per onorare il suo paese e non per compiacere il presidente della FECAFOOT. La catastrofica sconfitta di questa squadra al mondiale non sarà nel bilancio dei ministri o del governo. Caro Samuel Eto’o, sei il presidente di FECAFOOT”.

“Raccomando fermezza nelle vostre decisioni per la coesione del vostro gruppo per viverla insieme.

Condanno con la massima energia il comportamento da bambino viziato del giocatore Zambo Anguissa. Gioca per il Camerun e non per la sua famiglia o altro.

Possa il verde-rosso-giallo vivere nel suo spirito patriottico. Nemmeno un sorriso con i compagni e lui entrerà allo stadio per fare cosa? lo, fossi presidente di Fecafoot, gli farei riprendere subito il suo volo“.