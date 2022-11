“A Napoli tante differenze rispetto al Getafe”, poi la battuta di Olivera su Kim

Il terzino del Napoli, Mathias Olivera, ha parlato dal ritiro della Nazionale dell’Uruguay ad Abu Dhabi, dove tra pochi giorni inizierà l’avventura al Mondiale di Qatar 2022. Ecco quanto evidenziato:

“Ci alleniamo al pomeriggio, c’è un’atmosfera piacevole. Stiamo lavorando bene, saremo pronti al clima che troveremo negli stadi in Qatar. Ho aspettato per tutta la vita di poter essere a un Mondiale, è qualcosa di unico per ciascun giocatore. Voglio godermelo al massimo delle possibilità. Sarà un torneo molto fisico, saranno i dettagli a fare la differenza.

Mathias Olivera

Olivera dal ritiro dell’Uruguay, le parole su Kim e sul Napoli

Match d’esordio contro la Corea di Kim Min-Jae? Non abbiamo ancora visto molto di loro, quando andremo in Qatar li studieremo tramite video. Qualcosa con Kim ci siamo già detti…

Come mi sto trovando a Napoli? Imparo tante cose in ogni squadra, a Napoli le cose sono molto diverse che al Getafe“.

Insomma, l’esperienza in azzurro ha già formato Mathias Olivera, ora pronto per l’avventura al Mondiale.