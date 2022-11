Una delle sorprese maggiori di questo inizio di campionato del Napoli ma anche di tutta la Serie A e forse addirittura del calcio europeo, è senza dubbio Khvicha Kvaratskhelia.

Dalla Georgia al Napoli: Kvara ha già conquistato tutti

Attaccante esterno classe 2001 proveniente dalla Georgia che, in sole 15 giornate di campionato e 6 di Champions League, ha fatto innamorare tutti i tifosi del Napoli a suon di ottime prestazioni e giocate d’alta classe.

Napoli Kvaratskhelia (Getty Images)

Giunto con l’arduo compito di sostituire Insigne, il giocatore non ha palesato alcuna difficoltà e, nonostante la forte pressione e curiosità che c’era su di lui, non si è fatto intimorire e ha immediatamente dato prova delle proprie qualità.

In particolare, dopo il suo approdo al Napoli, è stato girato anche un documentario sul georgiano da parte di Crocobet.

Parla Kvara: parole da brividi sul Napoli

Oltre al giocatore, sono stati intervistati diversi calciatori azzurri, tifosi ed è stata presentata, attraverso le immagini, anche la città di Napoli.

Kvara, documentario

Di seguito quanto evidenziato:

“La prima cosa che ho pensato quando sono arrivato qui è stata: questa città vive di calcio“.

“Significa molto per me giocare nel Napoli, perchè è uno dei migliori club in Italia, soprattutto Maradona ha giocato qui. Se qualcuno l’avesse detto, non mi sarei reso conto che avrei potuto giocare lì. Sono cosi felice“.

Sui tifosi: “Mi incoraggiano molto, quando le persone mi vedono vogliono foto autografi e dicono parole affettuose.Prima di entrare nello spogliatoio la gente allo stadio sta in piedi e canta mentre stai passando ed in quel momento non hai nessun diritto a non mostrare il tuo meglio”.

“È una grande responsabilità ricevere cosi tanto amore. Sento di dover restituire tutto questo ai tifosi. Faccio di tutto per rendere felici queste persone”.

“Cammino raramente in città, non ci vado quasi mai. Queste persone sono innamorate di tutti i calciatori. Non importa quanti anni hai, che sia donna o uomo di 70 anni, di calcio sanno tutto”.

Sull’italiano: “Ho pochissimo tempo anche dopo l’allenamento non hai sempre la forza ma, appena posso, cado da una brava insegnante georgiana. Mi fa lezione online, ho già fatto quattro lezioni. So dire “Grazie e bene, tu?”.

Sulla routine giornaliera: “Mi alzo alle 8 di mattina, in 15 minuti sono al campo di allenamento. Come arrivo faccio colazione, le solite procedure e poi mi alleno”.

Rapporto con i social: “Non leggo i commenti sui social potrebbero influenzarmi, sono grata alle persone che mi supportano”.