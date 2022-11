Home » News Calcio Napoli » Julio Cesar: “Se lo ha deciso Mancini non ci sono dubbi su Meret”

In diretta a Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’ex portiere dell’Inter Julio Cesar. Il numero 1 brasiliano ha parlato molto bene del Napoli e di alcuni calciatori azzurri tra cui Alex Meret.

Di seguito le parole di Julio Cesar:

Julio Cesar su Meret: “Meriti a Mancini”

“Ieri non ho visto la partita dell’Italia, se Meret ha avuto la possibilità di giocare in nazionale con Mancini, allenatore che stimo e che ha cambiato la mia vita, significa che ha delle qualità. Mancini se ne intende di portieri (ride ndr)”

“Napoli variabile in Champions? Assolutamente sì. In questo periodo ci vuole anche un po’ di fortuna, io penso il Napoli possa fare benissimo, ha iniziato bene e ha vinto tante partite una dietro l’altra”

Kvaratskhelia Kakà: il paragone

Julio Cesar prima di salutare la diretta di Radio Kiss Kiss ha risposto anche alla domanda sul paragone tra Kakà e Kvaratskhelia:

“Kvara-Kakà? Questi paragoni non mi piacciono anche se so che è impossibile non farli. Kakà è stato un campione, era differente”