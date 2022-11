“Il Napoli vincerà lo Scudetto?”: Hamsik esce allo scoperto

Marek Hamsik, ex calciatore e capitano del Napoli, ora al Trabzonspor, ha parlato ai microfoni di Canale 21 durante la trasmissione “SuperSport21”. Il centrocampista slovacco, tra le altre cose, si è soffermato sulla straordinaria stagione del Napoli di Spalletti che ha concluso il 2022 al primo posto in campionato. Di seguito quanto evidenziato:

Hamsik (Photo by ROMAN KRUCHININ/AFP via Getty Images)

Hamsik: “Il Napoli può vincere lo Scudetto”

“Il Napoli può vincere lo Scudetto. In estate ci tornerò e spero che sarà un’estate di festa. Se si dovesse festeggiare, verrò sicuramente”.

“Nessuno si sarebbe aspettato un Napoli così. La società ha fatto un gran lavoro perché ha trovato gli uomini giusti sul mercato e stanno andando fortissimo”.

“Il Napoli stava viaggiando alla grande e non so se la sosta sia stato un bene. Ma adesso avrà modo di recuperare e se ricomincerà come ha finito, sarà molto dura per le altre”.

Marek Hamsik è il calciatore del Napoli con più presenze in assoluto. Il centrocampista slovacco, infatti, ha giocato ben 520 gare con la maglia azzurra nell’arco di 12 stagioni.