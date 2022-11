“Napoli capolista?”: risposta da vero napoletano di Sirigu

Tra i nuovi acquisti arrivati lo scorso calciomercato ce n’è uno che non ha disputato ancora nessuna presenza con la maglia del Napoli: si tratta di Salvatore Sirigu, arrivato a parametro zero per fare il secondo di Alex Meret.

Meret sta disputando un’ottima stagione e quest’anno, dopo diverse stagioni da secondo a Ospina, si sta prendendo la sua rivincita: anche per questo motivo Sirigu non è ancora riuscito a trovare l’esordio con gli azzurri.

Salvatore Sirigu (FOTO: SSC Napoli)

Intervista Sirigu, il portiere non si vuole sbilanciare sullo scudetto

Presente ai “Premi Ussi Sardegna 2022” per ritirare il premio “Davide Astori”, Sirigu ha parlato ai microfoni di Centotrentuno prima della cerimonia e non è mancata la domanda sulla stagione del Napoli.

“Non posso dire nulla in merito alla stagione, siamo scaramantici. Siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto finora, dobbiamo continuare così”.

Nonostante sia a Napoli da soli pochi mesi, Sirigu ha già capito come ragionano i tifosi in città: bocca cucita e nessuna previsione, la scaramanzia è tanta.