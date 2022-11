Tante donne e bambini al Maradona, Formisano soddisfatto: “Era quello che volevamo da tempo”

Il campionato si ferma e i tifosi del Napoli non possono essere contenti. Sarà difficile per tutti i supporters azzurri fare a meno di questa squadra per quasi due mesi, ma il Mondiale in Qatar spezza in maniera brusca questa magia.

Merito anche dell’inizio di stagione esaltante, quest’anno lo Stadio Diego Armando Maradona sta tornando a ripopolarsi con sold-out che vengono raggiunti quasi in ogni partita degli azzurri.

Tifosi Napoli Maradona (Photo by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)

Il 25% dei tifosi al Maradona è composto da donne e bambini

Il Maradona di quest’anno è pieno di donne e bambini, il “piano famiglie” voluto dal Napoli sta funzionando molto bene. Come rivela l’edizione odierna de “Il Mattino”, ben il 25% di tifosi presenti allo stadio sono donne e under 18.

L’Head of Operations del Napoli, Alessandro Formisano, proprio ai microfoni de “Il Mattino” ha voluto esternare la soddisfazione della società per questo traguardo: “Era quello che volevamo da tempo: creare uno stadio a misura di famiglie, dove chi viene si senta al sicuro, consapevole che guardare la partita deve essere uno spettacolo tranquillo, simile a qualsiasi altro. E ci siamo riusciti, con la collaborazione di tutti”.

Formisano continua: “Gli anni a porte chiuse hanno rischiato di togliere linfa vitale a tutto il movimento. Soprattutto il pericolo era che le nuove generazioni potessero sempre meno interessarsi al prodotto calcio. Invece, creando un luogo ospitale e sicuro come è adesso il Maradona, siamo riusciti a riportare intere famiglie. Come era una volta. E in tutti i settori, anche le Curve”