Niente Mondiale per l’azzurro: il CT decide di chiamare un altro giocatore

Tra quattro giorni avrà finalmente inizio il Mondiale 2022, prima volta in cui il campionato del mondo si disputerà nei mesi autunnali/invernali e non in estate.

Il Napoli avrà cinque calciatori impegnati in Qatar: Kim (Corea del Sud), Olivera (Uruguay), Anguissa (Camerun), Zielinski (Polonia), Lozano (Messico). Nella giornata di ieri sembrava potesse aggiungersi un sesto nome a questa lista, ma così non sarà.

Convocati Mondiale Francia, niente da fare per Ndombele

Ieri sera, l’attaccante della Francia Christopher Nkunku ha dovuto dare forfait: la stella del Lipsia ha lasciato il ritiro della nazionale a causa di un infortunio al ginocchio e dovrà saltare il Mondiale in Qatar.

Il CT Didier Deschamps ha dovuto subito pensare a come rimediare a questa assenza e tra i possibili sostituti c’era anche il centrocampista azzurro Tanguy Ndombele. L’allenatore ex Juventus ha però deciso di rimpiazzare Nkunku con un altro attaccante.

Infatti, questa mattina, tramite i propri canali social, la Francia ha comunicato di aver convocato Randal Kolo Muani dell’Eintracht Francoforte (prossima avversaria del Napoli in Champions League). L’attaccante francese, attualmente in Giappone con il suo club, raggiungerà i suoi compagni di nazionale a Doha domani mattina.