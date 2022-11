Globe Soccer Awards 2022, presenti Giuntoli e Osimhen tra i finalisti

È iniziata la sosta dei campionati e il Mondiale è alle porte: i giocatori del Napoli possono prendersi un “momento di pausa” dopo un inizio di stagione straripante. Primo posto in Serie A a +8 dal Milan secondo e qualificazione agli ottavi di Champions League da prima nel girone davanti al Liverpool finalista della scorsa edizione.

Merito di questo avvio straordinario è merito anche (e soprattutto) dei nuovi acquisti Kim e Kvaratskhelia, arrivati per sostituire vecchi leader come Koulibaly e Insigne e accolti dallo scetticismo generale. Sono bastate poche partite per far ricredere tutti e far apprezzare anche le qualità di altri nuovi arrivati come Olivera, Raspadori e Simeone.

Cristiano Giuntoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Candidati Globe Soccer Awards 2022, Giuntoli in lizza per il premio come miglior ds del mondo

Ma non bisogna dimenticare che ad aver portato tutti questi giocatori a Napoli è stato il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, vero protagonista dello scorso mercato estivo.

Il ds azzurro, infatti, è candidato come “Miglior direttore sportivo dell’anno” ai Globe Soccer Awards 2022. Gli altri “due” candidati al premio sono Michael Edwards e Julian Ward del Liverpool e gli italiani Paolo Maldini e Frederic Massara del Milan.

Globe Soccer Awards 2022, anche Osimhen tra i finalisti

Tra i protagonisti di questo Napoli formidabile c’è anche Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, nonostante un infortunio che lo ha tenuto fermo per più di un mese, è capocannoniere in Serie A con 9 reti (una anche in Champions League).

Victor Osimhen (Photo by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)

Proprio grazie a questo anno strepitoso, anche Osimhen è in lizza per un premio ai Globe Soccer Awards: il bomber del Napoli è candidato al premio “Giocatore emergente dell’anno” insieme a Gavi del Barcellona e Federico Valverde del Real Madrid.

La cerimonia con tutte le premiazioni avverrà domani a Dubai.