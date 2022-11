Pericolo clausola e rinnovo: il futuro di Kim sarà al Napoli? L’annuncio di Giuntoli

Kim Minjae è la vera sorpresa del Napoli 2022/23. L’impatto del difensore sudcoreano è stato, per certi versi, anche più importante di quello di Khvicha Kvaratskhelia. Ha sostituito, fino ad ora, in maniera perfetta Kalidou Koulibaly, nonostante fosse arrivato tra lo scetticismo generale.

Tra Kim e Luciano Spalletti è scoppiato subito il feeling, sin dai primi giorni di ritiro e le qualità del difensore ex Fenerbahçe sono andate migliorando di giorno in giorno.

Futuro Kim, pericolo clausola: piace al Manchester United

Il futuro di Kim Minjae sarà al Napoli ancora per molto tempo. Ad assicurarlo è Cristiano Giuntoli che, in una lunga intervista al Corriere dello Sport, ha parlato dell’interesse delle big per il sudcoreano e della volontà di trattenerlo.

26 anni oggi, Kim è ora in Qatar per preparare il suo primo Mondiale con la Corea del Sud e poi tornerà a Napoli per continuare il suo percorso di crescita.

A spaventare il Napoli, ad oggi, c’è la clausola rescissoria presente nel contratto di Kim che ha fatto già gola ai top club europei, come il Manchester United.

Kim Napoli (Getty Images)

Rinnovo Kim per eliminare la clausola: parla Giuntoli

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ai microfoni de Il Corriere dello Sport, ha parlato del futuro di Kim Minjae e del possibile rinnovo di contratto per eliminare la clausola rescissoria.

“Faccio chiarezza: c’è una clausola, valida solo per l’estero. È variabile, è crescente, è legata al fatturato dell’eventuale acquirente. E soprattutto ci si può accedere solo in una finestra fissata per il prossimo luglio e aperta per quindici giorni. Ma questa è teoria, perché in pratica noi siamo già proiettati alla ridiscusssione di quei termini“.