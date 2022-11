“Il Sistema ha attivato gli anticorpi contro il pericoloso virus”: post super polemico dopo Milan-Fiorentina

Non mancano le polemiche dopo quanto accaduto in Milan-Fiorentina, con il web scatenato per gli episodi controversi legati alle decisioni arbitrali.

Il Milan ha vinto e lo ha fatto sul finale, ma non sono mancate le polemiche a San Siro, che si sono trascinate poi anche tra i commenti social. A prendere voce, attraverso un post, è il noto scrittore Maurizio De Giovanni, di fede partenopea, che ha commentato così quanto accaduto durante il match disputato a San Siro:

“Mi auguro ci sia il dolo. Perché altrimenti sono di una incapacità criminale. O semplicemente il Sistema ha finalmente attivato gli anticorpi contro il pericoloso virus”.

Maurizio De Giovanni

Milan-Fiorentina, l’episodio che ha scatenato il web

L’episodio che fa discutere di Milan-Fiorentina è doppio, ai viola mancherebbe un calcio di rigore per un contatto che non è stato rivisto al VAR, nell’area dei rossoneri. E, a far scatenare il web, sarebbe anche lo stesso gol sul finale, nel contatto Rebic-Terracciano, che ha portato poi all’autorete di Nikola Milenkovic.