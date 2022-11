Il Napoli si è allenato questa mattina, al Centro Tecnico di Castel Volturno, agli ordini di Luciano Spalletti. Al centro delle questioni, da monitorare, sono le condizioni di Kvaratskhelia in vista di quello che è l’appuntamento di domani.

Fermo ai box, a causa di una lombalgia che il Napoli ha comunicato venerdì scorso, salterà quasi sicuramente anche la prossima partita, contro l’Empoli.

Secondo quanto riferito dai colleghi di Sky Sport, infatti, Kvaratskhelia non sarà convocato per Napoli-Empoli, in programma domani alle 18 e 30. Con lui, ovviamente, assente anche Rrahmani, costretto ai box per le terapie che sostiene al Centro Tecnico.

Kvaratskhelia Napoli (Getty Images)

Quando torna Kvaratskhelia? I tempi di recupero

Il Napoli rischia di perdere Kvaratskhelia fino alla fine del 2022, potendo tornare solo dopo la sosta dei Mondiali. Destino uguale, a quanto pare, anche per Amir Rrahmani. Entrambi infatti potrebbero essere sostituiti rispettivamente da Raspadori o Elmas nel caso del georgiano, mentre per al posto del kosovaro potrebbe rivedersi ancora Ostigard.