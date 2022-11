Il Napoli torna a Castel Volturno: novità sulle condizioni di Kvaratskhelia

Il Napoli, dopo la vittoria importantissima di Bergamo contro l’Atalanta, è tornato subito in città e questa mattina i ragazzi di Spalletti si sono allenati a Castel Volturno per preparare la gara contro l’Empoli, in programma martedì alle ore 18:30 allo Stadio Diego Armando Maradona.

Allenamento Napoli

Report allenamento, novità sull’infortunio di Kvaratskhelia

Tutti i tifosi sono in apprensione per Khvicha Kvaratskhelia, non presente nella trasferta di Bergamo per una lombalgia acuta. Nonostante Elif Elmas abbia sostituito alla grande il georgiano, i supporter azzurri sperano nel recupero del gioiello classe 2001 per vederlo titolare negli ultimi due match prima della sosta per il Mondiale. Queste le novità sulle sue condizioni dal report allenamento pubblicato dalla società.

“La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo dall’inizio contro l’Atalanta hanno svolto lavoro di scarico in palestra.

Gli altri uomini della rosa si sono allenati sul campo 3 iniziando la sessione con attivazione e lavoro tecnico tattico. Chiusura con una serie di partitine a campo ridotto. Terapie per Kvaratskhelia. Palestra e terapie per Rrahmani”.