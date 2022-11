Questo turno di Serie A rappresenta davvero il primo vero crocevia stagionale per tutte le big del campionato.

Tre big match pesantissimi che rendono questa due giorni di calcio davvero molto piccante e imprevedibile. Fra pochi minuti il Napoli affronterà quella che, secondo quanto ci dice la classifica, è la principale avversaria alla corsa al titolo degli azzurri, ovvero l‘Atalanta di Gasperini.

I bergamaschi stanno vivendo un periodo ottimo e, in assenza di coppe, si stanno rivelando davvero un rullo compressore, nonostante le assenze pesanti di Muriel e Zapata, ormai lungodegenti. Spalletti si prepara, invece, a questa sfida, con un’assenza importantissima, quella di Kvaratskhelia, che non è stano nemmeno convocato e non sarà della partita, al suo posto giocherà Elmas.

NAPLES, ITALY – AUGUST 31: Leo Ostigard of SSC Napoli during the Serie A match between SSC Napoli and US Lecce at Stadio Diego Armando Maradona on August 31, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Ostigard: “L’Atalanta sarà difficile da battere!”

Intanto queste sono state le parole di Ostigard in una delle consuete interviste pre-partita ai microfoni di DAZN: “È importante vincere, l’atalanta è una grande squadra e noi faremo il nostro meglio e giocare al meglio delle nostre possibilità. Proveremo a vincere la partita. Dobbiamo rimanere concentrati durante tutti i 90 minuti ed essere pronti a colpire:”