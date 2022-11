FOTO – Simeone nuovo idolo di Napoli: spunta il murales in città

La campagna acquisti del direttore sportivo Cristiano Giuntoli si sta rivelando davvero straordinaria, con giocatori che stanno rendendo al massimo e che già hanno aumentato il loro stesso valore economico, stando a quelle che sono le cifre di calciomercato.

Tutti i nuovi arrivati sembrano essersi ambienti al meglio e calati perfettamente nell’ambiente napoletano, e Simeone è l’esempio lampante di tutto ciò.

Uno dei giocatori che è infatti entrato nel cuore dei tifosi azzurri è sicuramente il “Cholito” Giovanni Simeone. L’argentino, sin dalle sue prime dichiarazioni, si è sempre mostrato quasi devoto alla maglia azzurra tanto da riuscire a far innamorare subito tutto il pubblico.

Infatti, al di là dei gol – tutti importanti – e della sua media realizzativa gol/minuti giocati, ciò che lo rendono davvero speciale agli occhi dei tifosi sono la sua passione per il calcio e per i colori azzurri. In aggiunta, la sua grandissima ammirazione per una persona che, in terra partenopea, ha fatto la storia di questo sport: Diego Armando Maradona.

Tutto questo amore tra la città ed il giocatore è dimostrato anche dal murales in suo onore realizzato ai Quartieri Spagnoli, dove è rappresentato, appunto, l’ex attaccante dell’Hellas Verona mentre esulta dopo aver timbrato il cartellino in Champions League. Quelle che seguono, sono infatti le immagini del murales a lui dedicato.