Dove vedere Atalanta-Napoli in tv e streaming: DAZN o Sky?

DOVE VEDERE ATALANTA NAPOLI – Dopo la non dolorosa sconfitta di Anfield contro il Liverpool, il Napoli è pronto a rituffarsi in campionato in quello che si preannuncia un vero e proprio tour de force prima della sosta per i mondiali in Qatar.

Prima di fermarsi, la squadra azzurra intende mantenere – se non addirittura aumentare – il distacco rispetto alle inseguitrici.

Tra di esse, c’è proprio l’Atalanta, prossima avversaria della squadra partenopea nella sfida in programma per sabato 5 novembre alle ore 18:00.

Una sfida che può dire molto sulle ambizioni tricolori della squadra di Luciano Spalletti: un’eventuale vittoria contro gli uomini allenati da Gian Piero Gasperini, significherebbe accumulare ulteriore vantaggio sulle altre pretedenti, ipotecando il primato anche in vista dello stop della Serie A.

I precedenti tra le due squadre tra tutte le competizioni

Atalanta e Napoli si sono sfidate, in complessivo, per ben 118 volte. Il bilancio dei precedenti tende in favore della squadra azzurra:

33 vittorie dell’Atalanta

35 pareggi

50 vittorie del Napoli

Di queste 118 partite, 51 si sono giocate a Bergamo. Di seguito, i precedenti in casa dei nerazzurri:

22 vittorie dell’Atalanta

18 pareggi

11 vittorie del Napoli

Dove vedere Atalanta Napoli: SKY o DAZN? Tutte le informazioni

Dove vedere Atalanta Napoli in tv? E in streaming? Il match Atalanta-Napoli sarà visibile in diretta streaming esclusiva su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato di Serie A.

Per poter seguire il match è necessario scaricare l’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili per il piano standard o 39,99 euro per il piano plus. L’incontro di San Siro sarà visibile anche su Sky per coloro che hanno attivato il canale satellitare Zona DAZN al prezzo aggiuntivo di 5 euro mensili.