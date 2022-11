LIVE – Liverpool – Napoli, formazioni ufficiali: esclusione a sorpresa a centrocampo per gli azzurri!

Tutto pronto ad Anfield per l’ultima sfida del girone di Champions League del Napoli di mister Spalletti che fa visita al Liverpool di Klopp. La gara d’andata ha visto gli azzurri vincere per 4-1, Reds che otterrebbero il primo posto del girone solo vincendo 4-0 o con altri punteggi con un minimo di quattro reti di differenza.

Out Zielinski e Juan Jesus per il Napoli, al loro posto spazio a Ndombele e Ostigard. In attacco Politano preferito a Lozano con Osimhen e Kvaratskhelia a completare il tridente. Klopp scegli Tsimikas a sinistra avanzando Arnold in attacco.

Formazioni Liverpool-Napoli

Queste intanto le formazioni ufficiali schierate dai due tecnici:

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Milner, Van Dijk, Konaté, Tsimikas; Milner, Thiago, Jones; Fabinho; Alexander Arnold, Firmino, Salah. All. Klopp.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera; Lobotka, Ndombele; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

Diretta testuale Liverpool-Napoli

Segui qui il live testuale della sfida di Champions League tra Liverpool e Napoli: