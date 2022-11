Home » Interviste » Spalletti: “Risultato stratosferico per noi! Oggi non ci è mai successo”

Prima sconfitta stagionale per il Napoli che incassa due gol ad Anfield in una partita molto equilibrata senza particolari sussulti offensivi da entrambe le parti.

Due calci d’angolo hanno fatto girare il match in favore dei Reds che, però, rimangono secondi in classifica per via della differenza reti negli scontri diretti favorevole ai partenopei, in virtù del 4-1 casalingo di inizio settembre.

Napoli Luciano Spalletti

Intanto, nelle consuete interviste post-partita, ai microfoni di Sky è intervenuto Luciano Spalletti, il tecnico ha commentato così la partita:

“È mancata un po’ di convinzione? La squadra ha avuto la giusta mentalità, si è provato a vincere fino alla fine loro però sono stati più bravi in questo momento a crederci e a mantenere gli stessi ritmi per 90′ minuti ma, comunque, abbiamo fatto una grande prestazione. Questo è un gruppo forte perché poi venire qui a fare questa partita è sintomo di convinzione e consapevolezza. La squadra ha creato tante occasioni per fare gol. Abbiamo condotto il girone in maniera straordinaria”.

“Rush finale? Oggi fisicamente abbiamo retto bene e solo sulle palle inattive abbiamo preso gol, noi usciamo da questa partita con la conferma di essere una squadra forte, ora c’è solo da recuperare forze ed energie”.

“Secondo me abbia fatto una grandissima prestazione perché per gran parte della partita abbiamo tenuto palla bene e abbiamo creato delle ipotetiche situazioni da andare a concludere. La partita è stata in equilibrio totale, non siamo mai andati in affanno. Poi man mano che passavano i minuti la squadra sembrava accontentarsi, quindi ho fatto dei cambi che potessero mantenere quel livello di velocità e freschezza ma non è servito perchè loro sono stati bravissimi a sfruttare le loro situazioni”.