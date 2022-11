Differenziato per due giocatori dell’Atalanta: saltano il Napoli?

Dopo la non dolorosa sconfitta contro il Liverpool, il Napoli mette nel mirino la sfida contro l’Atalanta. Un match d’alta classifica che potrebbe dire molto per la lotta Scudetto: in caso di vittoria, infatti, i partenopei avrebbero l’enorme opportunità di accumulare ulteriore distacco dalla seconda piazza, oggi occupata appunto dai nerazzurri.

Tuttavia, Gian Piero Gasperini ha già lanciato la sfida agli azzurri, che a loro volta cercheranno di replicare la prova dello scorso anno e, soprattutto, di continuare sulla strada tracciata in questa prima parte di stagione per dare un’ulteriore segnale al campionato e alle avversarie.

(Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)

Atalanta-Napoli: differenziato per due nerazzurri, il comunicato

Quest’oggi l’Atalanta è scesa in campo a Zingonia per preparare la sfida contro i partenopei, in programma per sabato alle ore 18:00.

Di seguito, il comunicato del club bergamasco:

“Doppia seduta oggi per i nerazzurri al Centro Bortolotti in preparazione della sfida con il Napoli di sabato alle 18 al Gewiss Stadium di Bergamo. Lavoro differenziato per de Roon e Zappacosta (alle prese con recupero da infortuni ndr).

Domani, giovedì 3 novembre, è in programma un allenamento pomeridiano, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse”.

In particolare, la speranza degli orobici è di recuperare quanto meno Marten de Roon in vista della sfida di sabato.