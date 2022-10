Home » News Calcio Napoli » Torino-Milan, dubbi sul gol di Messias. Alvino non ci sta: “Un episodio così al Napoli costò la Champions!”

Il Milan perde 2-1 in trasferta contro il Torino di Ivan Juric, dopo quasi un anno di imbattibilità fuori casa. I rossoneri hanno provato a riaprire il match grazie al gol di Junior Messias al minuto 67, ma i ragazzi di Pioli non hanno trovato la via del pareggio.

Riguardo il gol che poteva riaprire il match, si è alzato un polverone in seguito alla decisione del direttore di gara Abisso, il quale ha ritenuto non fallosa la spinta dell’esterno rossonero ai danni del difensore Buongiorno: il VAR non è intervenuto e il gol è stato convalidato.

Episodio dubbio in Torino-Milan: lo sfogo di Alvino

La dinamica dell’episodio, secondo il giornalista Carlo Alvino, ricorda molto quella del gol annullato a Victor Osimhen in Cagliari-Napoli nel 2021. All’epoca, il gol fu annullato per una spinta del nigeriano ai danni di Diego Godin. I due punti persi dagli azzurri, in quel match, sono costati l’accesso del Napoli alla Champions League.

Il noto giornalista partenopeo Carlo Alvino ha ricordato quell’episodio, paragonandolo all’episodio di questa sera, di seguito il suo commento social:

Luca Marelli: “Fallo netto, il gol era da annullare”

Durante il post-partita di Torino-Milan è intervenuto ai microfoni di DAZN l’ex arbitro Luca Marelli, il quale ha espresso la sua opinione sull’episodio in questione, di seguito le sue dichiarazioni:

“Era un fallo netto, spinta a due mani sbilancia Buongiorno, Abisso era nettamente fuori posizione errore ingiustificabile, è ingiustificabile il mancato intervento del VAR”

Giuseppe Esposito