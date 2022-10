Milner lancia la sfida al Napoli: lo ha detto in conferenza

Il centrocampista del Liverpool, James Milner, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella conferenza stampa congiunta con il tecnico Jurgen Klopp in vista del match contro il Napoli.

Il giocatore ha ammesso che l’obiettivo è battere la squadra di Luciano Spalletti, nonostante sia una delle più in forma d’Europa in questo momento. Di seguito, quanto evidenziato:

“Noi pensiamo sempre alla prossima gara per ritrovare la nostra stabilità. Sappiamo che ci possa essere una buona prestazione dietro l’angolo, abbiamo avuto molti infortuni. L’obiettivo principale era passare il turno, vogliamo giocare bene la gara di domani contro una grande squadra”.

Milner tra il Napoli e gli obiettivi di stagione

Sulle aspettative di stagione, James Milner ha dichiarato: “Ci sono delle aspettative, le hanno anche i tifosi. È frustrante quando le cose non vanno bene, ci dispiace non riuscire a giocare tutte le gare allo stesso livello”.

(Photo by OLI SCARFF/AFP via Getty Images)

Sugli infortuni: “Un conto è fare rotazioni per scelta, un conto è farlo perchè ci sono tanti infortuni e questo non ci aiuta. Questo fa parte del calcio, è un fattore ma dobbiamo accettarlo. Si è giocato tanto, con brevi periodi di riposo, se ne parla poco”.

Sul futuro?: “Per ora non è il momento. L’importante è trovare una stabilità ed un equilibrio, sono sempre a disposizione per assecondare le richieste del mister”.

Milner: “Vogliamo battere il Napoli”

James Milner non si nasconde circa la voglia di battere il Napoli. Queste le sue parole a tal proposito:

“Loro sono un’ottima squadra, non hanno ancora perso e sono primi in Champions e in Serie A. Il centrocampo è molto forte, ma sono forti dovunque. Per noi la cosa importante è giocar bene domani, è la gara perfetta per noi giocare contro una delle squadre migliori d’Europa e fare una bella prestazione”.