Mancano poco più di 24 ore alla sfida tra Napoli e Liverpool, in programma per domani alle ore 21:00 ad Anfield Road. Una sfida che è divenuta ormai un classico nella storia recente degli azzurri in Champions, visto che la squadra partenopea andrà per la terza volta in trasferta a Liverpool in pochi anni.

Per quanto concerne la qualificazione agli ottavi di finale non c’è alcun dubbio: il Napoli ha la matematica certezza di avanzare alla fase di eliminazione diretta. Resta, però, tutto da decidere a chi spetterà il primo posto nel girone A.

A giocarselo, appunto, le due compagini, con il Napoli che gode di un ampio vantaggio. Un fattore non di poco conto, considerato che chi passerà come prima, andrà ai sorteggi come testa di serie. Di conseguenza, in tal caso le possibilità di trovare un’avversaria più abbordabile crescono.

Foto: Getty Images- Spalletti e Klopp

Champions League: le combinazioni del Napoli per arrivare primo nel girone A

La squadra di Luciano Spalletti ha un vantaggio di tre punti rispetto a quella di Jurgen Klopp. Dunque, in caso di sconfitta ad Anfield, gli azzurri verrebbero solo raggiunti, ma non scavalcati in classifica dai Reds.

Il regolamento dei gironi di Champions League prevede che, in caso di arrivo a pari punti, il primo criterio per stabilire quale squadra debba prevalere in classifica sia quello degli scontri diretti, seguito dalla differenza reti e, successivamente, dai gol segnati.

Tale distacco tra le due squadre costituisce dunque un fattore di grande tranquillità per il Napoli visto il netto 4-1 con cui gli azzurri trionfarono nel match d’andata allo Stadio Diego Armando Maradona. I partenopei possono dunque finire primi nel girone anche perdendo: con una sconfitta con due gol di scarto o meno, infatti, il Liverpool non riuscirebbe a ribaltare lo scontro diretto dell’andata.

Napoli primo anche con una sconfitta: ecco come

In caso di sconfitta con 3 gol di scarto, invece, lo scontro diretto verrebbe pareggiato e a contare sarebbe il criterio alternativo della differenza reti. L’attuale differenza reti azzurra è pari a +16, mentre invece quella dei Reds è pari a +9.

Basta un rapido calcolo per notare come la superiorità in questa statistica del Napoli non verrebbe scalfita da un’eventuale sconfitta con tre gol di scarto: la differenza reti azzurra passerebbe a +13, mentre quella del Liverpool salirebbe solo a +12. Per questo motivo, al Napoli basterebbe anche una sconfitta’ per 3-0 in favore della squadra di Jurgen Klopp.

Insomma, il Liverpool ha una sola possibilità per finire primo: ribaltare lo scontro diretto con una netta vittoria con almeno 4 gol di scarto.