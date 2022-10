Nuova vittoria per il Pomigliano: è 3-1 contro il Villa Literno

Il Pomigliano Calcio 1920 domina al Tavoletta e batte il Villa Literno con un risultato finale di 1-3. Sono sei le partite alla guida di Mister Felice Rea, sei risultati utili consecutivi.

Sesto risultato utile del Pomigliano, vittorioso anche a Villa Literno

Nello specifico i granata hanno disputato quattro gare di Campionato, accompagnate da tre vittorie ed un pareggio, e due gare vittoriose per la Coppa. Un Pomigliano inarrestabile che non frena la sua corsa, bensì accellera corsaro allo stadio comunale Vincenzo Tavoletta. Un match giocato a porte chiuse, in attesa che vengano risolte le problematiche per l’apertura del settore ospiti. Partita nella quale i granata trionfano con una rete di Liberti nel 1’ tempo e di Abayian e Campanile nella ripresa.

Il primo tempo si apre con i migliori auspici e al 26’ vede un tiro potente di Abayian (tra i migliori in campo), che però viene neutralizzato da Merola. Poco dopo Ragosta, con un’azione sulla sinistra, fa partire un tiro rinviato dal portiere proprio sui piedi di Chironi che ad un metro dal portiere tira a botta sicura, dando la possibilità a Merola di fare un vero e proprio miracolo. Al 32’ è il Pomigliano a sbloccare la gara con una rapida ripartenza dalla trequarti. La palla arriva a Chironi che crossa per Liberti e sigla un gran goal dall’altezza del dischetto .

I biancorossi al 40’ tentano l’azione del pareggio, bloccata prontamente da Torino. Nella ripresa un tiro potente di Gioielli finisce fuori lo specchio della porta, largo alla destra del portiere. Ripartenza del Pomigliano da parte di Ragosta che effettua uno scambio verticale con Abayian, occasione sprecata da Micciche’ che si lascia sfuggire la palla, dopo il passaggio da parte di Abayian. I granata raddoppiano al 70’, con un calcio di punizione finalizzato da Campanile.

Dopo pochi minuti , precisamente al 74’ con un’azione di rimessa, sulla destra Moccia porta il pallone nel centro campo, passa a Chironi che con un colpo di tacco geniale libera Liberti, il quale al volo serve Abayian in area di rigore. L’argentino, in solitaria, insacca un fantastico goal. A pochi minuti dalla fine i granata allentano un po’ la presa ed i Liternesi al 83’ vanno a segno con Lepre.

Al 4’ minuto di recupero, nell’ultima azione del Villa Literno, c’è uno scontro di testa tra Falco e Fiorillo che si rialza con la testa fasciata e 4 punti di sutura alla tempia. Falco rimane a terra, accorso prontamente dai sanitari presenti in campo.

Una partita avvincente fino all’ultimo secondo di gioco che pone in evidenza il carattere e la grande personalità dei granata, che accumulano punti importanti e scalano la classifica. Pronti per la prossima sfida che si annuncia avvincente, ma che ancora una volta vedrà la squadra costretta a peregrinare su campi esterni. Mercoledì, infatti, disputerà la partita casalinga presso il Vallefuoco di Mugnano, in trepidante attesa della riapertura del Gobbato.

Tabellino

Villa Literno: Merola, Idioma, Severino, Falco, Scarparo, Gatta, Lepre, Di Monte (65’Lagnena), Gioielli, Cafaro (55’ Di Costanzo), Pragliola.

In panchina: Mallardo. Giannetti, Ammaturo, Barra, Morgese, Romano, Conte Michele. Allenatore: Ciro Amorosetti.

Pomigliano: Torino, Rosolino, Indelicato (88’Granata) Di Napoli, Campanile, Fiorillo, Chironi, Liberti (88’ Sepe), Abayian (76’ Barbarisi), Ragosta (64’Moccia), Micciche’ (76’Sessa).

In panchina: Buonanno, Barbato, Rescigno, Russo.

Allenatore: Felice Rea. Marcatori: Liberti (32’), Campanile (70’), Abayan (74’), Lepre (83’).

Arbitro: Mirko Germano della sezione Ostia Lido (assistenti Mario Scala e Antonio Russo).

Ammoniti: Falco, Idioma, Lagnena (V), Abayian, Ragosta, Indelicato, Di Napoli (P).

Angoli: 3-3

Recupero: 4 minuti.