Liverpool-Napoli, scelto l’arbitro del match: è la prima volta

Liverpool-Napoli sarà la super sfida di Champions League di martedì prossimo. La partita sarà fondamentale per il passaggio del turno da primi in classifica e il vantaggio di giocare in casa la partita di ritorno potrebbe poi essere decisivo ai fini del passaggio ai quarti di finale.

La squadra di Jurgen Klopp sta vivendo un momento molto faticoso in Premier League. Ieri è arrivata un’altra sconfitta, in casa, contro il Leeds che ha portato a malumori importanti nella tifoseria, tanto che in molti hanno chiesto addirittura l’esonero de tecnico tedesco.

Liverpool Napoli Stieler (Getty Images)

Arbitro Liverpool-Napoli: la designazione

La UEFA ha reso note le designazioni arbitrali per il sesto turno di Champions League. Ecco la desingazione per Liverpool-Napoli: l’arbitro sarà Tobias Stieler. Gli assistenti saranno Christian Gittelmann e Mark Borsch, quarto uomo Martin Petersen, VAR e Avar saranno Bastian Dankert e Fedayi San.

Tobias Stieler è alla prima prova con il Napoli, mentre ha già precedenti con il Liverpool. L’ultimo in ordine di tempo risale ad aprile 2021, quando diresse la sfida Real-Liverpool 3-1. L’ultimo precedente interno con i Reds invece è la vittoria per 1-0 contro l’Ajax, a dicembre 2020.

L’ultimo incrocio con una italiana fu nella Champions di due anni fa: Atalanta-Real Madrdi 0-1.