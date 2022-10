L’Inter in serata ha battuto la Sampdoria di Dejan Stankovic per 3-0. Un risultato che certifica la crescita della squadra nerazzurra e il momento complicato per i blucerchiati, anche se la sfida era quasi proibitiva.

Ad analizzare la sfida è stato lo stesso Stankovic ai microfoni di SkySport, non perdendo occasione di elogiare il Napoli che, secondo il tecnico, è da prendere da esempio per la crescita del calcio italiano anche in campo internazionale.

Di seguito, quanto evidenziato:

“Ho fatto solo quattro partite e con avversari diversi, ma nel calcio italiano c’è troppo gap. Non sono qui a giudicare ma c’è un gap diretto nel calcio italiano. In Europa vediamo tutti gli altri campionati, possiamo crescere e il Napoli ne è una dimostrazione. Sono modi diversi di giocare tra Inter, Milan e Napoli e ognuno gioca nel proprio modo. Non paragono perché non ho affrontato squadre inglesi”.

Dejan Stankovic (Photo by MIGUEL MEDINA / AFP) (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)

Serie A, le parole di Stankovic sullo Scudetto

Dejan Stankovic, inoltre, ha detto la sua in merito alla lotta Scudetto che, secondo lui, non vede esclusa l’Inter.

“Possono vincere lo Scudetto, hanno tutto per poter puntare alla vittoria e lotteranno fino alla fine”, ha spiegato l’ex centrocampista nel corso del suo intervento.