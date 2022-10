L’ex attaccante del Napoli, Gonzalo Higuain, nelle scorse settimane ha detto addio al calcio giocato, dopo la sua ultima esperienza in MLS con la maglia dell’Inter Miami.

Un evento che ha commosso i tifosi di tutto il mondo, con l’argentino che ha dedicato parole al miele anche ai tifosi azzurri nel corso del suo annuncio del ritiro.

Lo stesso ex calciatore in queste ore ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di ESPN F90, facendo un bilancio della sua carriera e svelando anche diversi retroscena, non senza diversi attimi di emozione.

Durante l’intervista, infatti, viene mostrata una clip in cui viene inquadrata anche sua madre, scomparsa appena un anno fa. “Mi ha ucciso vedere mia madre“, ha spiegato tra le lacrime Higuain.

La sua intervista è iniziata con le spiegazioni sul suo ritiro: “Professionalmente ho lasciato ciò che amo di più dopo la mia famiglia e i miei amici. La palla era il mio più grande giocattolo e il mio più grande desiderio. È stato molto difficile dire basta, ma me ne vado con la coscienza pulita. Sono orgoglioso di aver dato tutto. Voglio lasciare in ogni squadra che ho giocato i valori, l’insegnamento e la mentalità vincente che ho imparato. L’importante è lasciare una buona immagine di persona perché è quello che conta di più”.

Sull’Argentina e sull’Inter Miami: “Ho perso voglia perché la Nazionale mi aveva messo sotto pressione. Quando l’ho lasciata nel 2018, mi stavo spegnendo“.

Ultimo anno di carriera? “Ho parlato con l’allenatore e il direttore sportivo dell’Inter Miami per informarli che avrei smesso di essere un giocatore al termine della stagione. Mi sono tolto quel peso e ho segnato 16 gol in 17 partite. Sono stati i mesi che mi sono divertito di più da professionista. Mi sono di nuovo divertito a giocare a calcio senza pensare a nessuna pressione. Mi sono ritirato nel modo in cui volevo: qualificare la squadra ai Playoff, segnare tanti gol e ricevere il premio Overcoming of the Year. Ho superato me stesso anno dopo anno. Mi ha riempito di orgoglio ritirarmi con questo premio”.

Quale futuro per Higuain? La risposta del calciatore

Non sono mancati riferimenti circa il suo futuro, ancora incerto dopo il suo addio al calcio. Di seguito, quanto evidenziato:

“Mi sto divertendo molto in un paese spettacolare. Voglio prepararmi in inglese e nella sfaccettatura mentale dei giocatori, perché l’ho subito in prima persona. Sono due anni di carriera e mi piacerebbe lavorare su quell’aspetto psicologico. Non è nelle mie priorità tornare in Argentina, sento che lì non potrei crescere come qui. Voglio restare qui perché è un paese meraviglioso per migliorarsi ed essere felice nella vita di tutti i giorni”.

Retroscena da brividi su Maradona: le parole dell’argentino

Diego Armando Maradona è stato il primo allenatore a convocare Higuain in Nazionale, ed è a lui che ha voluto riservare un pensiero nel corso della sua intervista:

“È stato il primo a fidarsi di me. Quando mi ha visto per la prima volta, mi ha abbracciato come se mi conoscesse da 10 anni e mi ha detto “Voglio che giochi come il Real Madrid. Se giochi così, abbiamo più possibilità di vincere”. Non mi ha detto cose nuove, non mi ha complicato. In quel momento Diego Milito aveva fatto tutto all’Inter, aveva segnato gol, vinto titoli. Ma Maradona si è fidato di me e ha continuato a inserirmi nella formazione titolare”.

L’ex azzurro, infine, ha espresso alcune considerazioni su Giovanni Simeone, che tanto bene sta facendo a Napoli in questi primi mesi.

“È cresciuto ed è un giocatore più completo. Sta giocando ad un buon livello e sta facendo un’ottima stagione. L’ammiro per quello che è. Ha un grande potenziale per continuare a crescere”.