DOVE VEDERE NAPOLI SASSUOLO- Dopo la grande vittoria in Champions League ai danni del Rangers, il Napoli di Luciano Spalletti riprende il proprio cammino in campionato: domani, sabato 29 ottobre, alle ore 15.00 sfiderà il Sassuolo di Dionisi al Maradona. Gli azzurri vogliono raggiungere la tredicesima vittoria consecutiva in tutte le competizioni e continuare a rimanere in vetta alla classifica del campionato di Serie A. Il Sassuolo, d’altro canto, sta vivendo una buona stagione, difatti, è al nono posto in classifica a sole quattro lunghezze dalla Juventus.

Napoli-Sassuolo, i precedenti

Napoli-Sassuolo conta un totale di 19 precedenti tra Serie A e Coppa Italia.

Dieci vittorie azzurre

Sette pareggi

Due vittorie del Sassuolo

Dove vedere Napoli Sassuolo

Le probabili formazioni di Napoli- Sassuolo

Dopo l’ampio turnover contro i Rangers in Champions League, Spalletti è pronto ad affidarsi nuovamente agli uomini che maggiormente hanno giocato fino a questo momento. Sono pronti i rientri dal primo minuto di Anguissa, Osimhen, Zielinski e Kvaratskhelia, in difesa dovrebbero essere riconfermati Juan Jesus ed Olivera. Il Sassuolo, invece, non dovrebbe apportare molte modifiche rispetto all’ultima di campionato, ancora ai box Domenico Berardi mentre, il classe 2004 napoletano D’Andrea, dovrebbe partire dalla panchina.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Angiussa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, G. Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt; Ceide, Pinamonti, Laurentié.

Dove vedere Napoli-Sassuolo: Sky o Dazn?

La gara di Serie A tra Napoli e Sassuolo verrà trasmessa in diretta ed esclusiva su DAZN. È possibile vederla in tv, per farlo è necessario scaricare l’app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzare una console XBox o PlayStation o ancora dispositivi Amazon Firestick o Google Chromecast. In alternativa, il TIMVISION Box.

Per chi è abbonato a Sky e a DAZN, esiste anche la possibilità di attivare ‘Zona DAZN’ e vedere Napoli-Sassuolo in tv sul canale 214 di Sky.