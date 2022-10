“Li ho accoltellati per invidia”: la rivelazione dell’assassino di Assago

Il mondo del calcio e tutta Assago è sotto shock per quanto accaduto nella serata di ieri. Ma le parole dell’assassino che ieri ha creato panico al centro commerciale, togliendo la vita ad un uomo che lavorava al supermercato, sono ancora più sconvolgenti.

Tra le vittime c’è anche Pablo Marì, difensore del Monza, che ha scampato il pericolo e se l’è cavata solo con ferite che comunque sono gravi e che lo terranno lontano dal calcio per almeno due o tre mesi.

Secondo quanto raccolto dai colleghi della Rai e precisamente dal TG1, sarebbero venute fuori le prime dichiarazioni da parte dell’assassino di Assago, che avrebbe pronunciato questa frase: “Li ho accoltellati perché ero invidioso di loro”. Parole ingiustificabili dichiarate ai Carabinieri che lo hanno interrogato, per quanto accaduto.

Monza, tragedia ad Assago: come sta Pablo Marì

Purtroppo costa la vita ad una povera vittima, la follia che si è scatenata nella serata di giovedì ad Assago, al centro commerciale. Tra gli altri feriti, di cui qualcuno in gravi condizioni, figura anche il nome di Pablo Marì. L’ad del Monza, Adriano Galliani ha rassicurato tutti in mattinata sulle sue condizioni di salute e lo stesso difensore spagnolo ha fatto lo stesso, via social. Il messaggio di condoglianze, da parte di Pablo Marì, è arrivato anche per la povera vittima che ha visto praticamente morire davanti a lui. Momenti scioccanti, che il calciatore non dimenticherà mai più e che “per fortuna” però, può ancora raccontare, perché sopravvissuto.