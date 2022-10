Napoli sull’Ottovolante da ormai due mesi a questa parte e i tifosi sono più che mai euforici e folgorati dalle prestazioni di una squadra apparsa sempre sul pezzo e mai in difficoltà.

Il Maradona non è mai stato così pieno e ad ogni partita in casa i 60000, dalle curve ai distinti, fanno sentire sempre la loro voce, dimostrandosi mai come quest’anno il dodicesimo uomo in campo.

Curve Napoli Maradona

Dopo la vittoria sui giallorossi continuano gli sfottò dei tifosi

Ad ogni trasferta, soprattutto in campo nazionale, i tifosi partenopei sono sempre costretti a subire e sorbirsi i soliti cori discriminatori nei loro confronti.

Proprio tre giorni fa, dalla Curva Sud della Roma durante Roma-Napoli, nel corso dei 90 minuti sono partiti tantissimi cori a sfondo discriminatorio che inneggiavano all’eruzione del Vesuvio ecc…

Questa sera, pochi minuti prima della sfida di Champions contro i Rangers, i tifosi partenopei hanno voluto rispondere a quella parte di tifosi giallorossi.

Dalla Curva A e dalla Curva B è partito il classico coro “Chi non salta romanista è”, che ha coinvolto tutto lo stadio.